ОБСЕ отметила в отчете публичные угрозы Пашиняна в адрес оппозиции

Оскорбительные выражения и угрозы в адрес лидеров оппозиции использовал в ходе предвыборной кампании премьер-министр Армении Никол Пашинян. Это отмечено в предварительном отчете наблюдательной миссии ОБСЕ по итогам прошедших парламентских выборов.

В отчете указано, что во время некоторых предвыборных мероприятий премьер-министр оскорблял перемещенных армянских беженцев. Кроме того, Пашинян публично угрожал оппозиционным кандидатам расследованиями и национализацией их компаний. При этом в отношении некоторых компаний процедуры национализации запустили еще до начала предвыборной кампании.

Также в докладе отмечено, что агитационная кампания в соцсетях характеризовалась личными нападками на кандидатов. Зафиксирована подстрекательская риторика, главным образом со стороны премьер-министра, передает ТАСС.