Татьяна Брухунова опубликовала фото из больницы: "В понедельник меня прооперировали"

Татьяна Брухунова перенесла операцию. Сейчас молодая жена Евгения Петросяна восстанавливается после хирургического вмешательства.

Брухунова опубликовала в своем блоге фото из палаты. На снимке Татьяна показала руку с катетером и больничную еду.

"В понедельник меня прооперировали (планово). Последующие дни были очень тяжелыми: промывки, перевязки, антибиотики, обезболивающие… теперь все это позади (почти), а значит я хочу сказать спасибо всем, кто поддержал (часто, даже сами того не зная) - прекрасные люди, добрые сердца", — рассказала супруга юмориста.

Татьяна призналась, что после операции испытывала жуткие боли, но близкие помогли ей справиться с этим. Евгений Ваганович сводил жену в кинотеатр "Художественный" на фильм "Майкл", хотя, как отметила Брухунова, он не любит подобные мероприятия.

"А в четверг в 23:00 мама пошла со мной в кино на ужастик (если бы вы только знали, как она их ненавидит) — лишь бы как-то отвлечь от боли. За эти дни я съела три килограмма мороженого (спасибо докторам), посмотрела несколько сериалов на которые не хватало времени, меня ни разу не потревожили с работы, я дочитала книгу, услышала сотни раз: "Мама, я люблю тебя!". И дала себе выспаться…Получается, хорошие были дни?!" — поделилась Татьяна.

Брухунова подчеркнула, что операция не была экстренной. Жена Петросяна поблагодарила врачей за профессионализм, но точный диагноз и вид хирургического вмешательства раскрывать не стала, попросив подписчиков не додумывать и не множить ложь.