Почти 5 миллиардов рублей будет направлено на поддержку людей с сахарным диабетом. Как рассказал премьер Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания с заместителями, средства пойдут на закупку систем непрерывного мониторинга глюкозы. Чтобы пациенты круглые сутки могли отслеживать уровень сахара в крови.

"Это позволит обеспечить системами свыше 50 тысяч детей и десятки тысяч будущих мам. Финансирование предоставит российским субъектам возможность наладить бесперебойное снабжение пациентов, провести все предусмотренные законодательством процедуры в рамках госзакупок, чтобы во второй половине текущего года и в начале следующего больные получали необходимые приборы. Планируется приобретение порядка 270 тыс. таких систем. Рассчитываем, что принятые распоряжения позволят улучшить качество жизни детей, подростков, беременных женщин с сахарным диабетом", - сказал Мишустин.

Еще одна тема совещания - поручения президента по итогам Петербургского международного экономического форума. Так, перенесено на более поздник срок погашение задолженности регионов по бюджетным кредитам на сумму более 100 миллиардов рублей.

Кроме того, речь зашла о льготах для малых и средних предприятий и об участии бизнеса в строительстве соцобъектов - детских садов, школ, больниц и поликлиник. А также о создании правового механизма для поддержки новаторских подходов частных инвесторов и необходимости законодательно закрепить для граждан право напрямую участвовать в софинансировании проектов по улучшению облика родного края.