Ближний Восток: ситуация вновь обострилась - и никто не знает, что будет дальше

Черный столб плотного дыма видно за несколько километров. Как сообщают местные СМИ, горит здание нефтехимической компании в иранском Махшехре. В ЦАХАЛ заявляют об успешном поражении десятка целей - все военные объекты.

"Ночью Израиль нанес исторический удар, чтобы предотвратить ядерную атаку на Израиль. За последние 24 часа Иран и "Хезболла" пытались навязать нам новые условия. Они для нас неприемлемы. Я твердо намерен сохранять наше право отвечать на атаки. Наша кампания против них еще не закончена", - сказал Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля.

В ответ в сторону Израиля оперативно полетела иранская баллистика. Под обстрелом дальнобойных ракет и регион Персидского залива. Атакована авиабаза имени принца Султана в Саудовской Аравии. Одна ракета успешно перехвачена комплексом THAAD над Иорданией. В КСИР анонсируют еще больше ударов в ближайшее время.

"Сионистский враг, атакуя гражданские цели и нанося удары по нефтяной промышленности, начал опасную игру, которая может распространиться на все энергетические объекты региона, и последствия которой для мировой экономики будут лежать на ответственности главного поджигателя этого конфликта – Соединенных Штатов Америки", - добавили в КСИР.

Дональд Трамп поспешил заявить: ночная атака Ирана на Израиль никак не повлияет на его решение относительно возможного соглашения. В своей соцсети американский президент призвал Тегеран и Тель-Авив немедленно прекратить обоюдные удары. Впрочем, такое же требование глава Белого дома озвучивал и накануне: "Обе стороны, Израиль и Иран, стремятся к немедленному прекращению огня! Заключительные переговоры о "мире" продолжаются, если только им не помешают невежество или глупость. Блокада останется в силе и будет действовать в полном объеме до тех пор, пока не будет достигнуто "окончательное соглашение". События должны развиваться быстро".

Иранское агентство Tasnim пишет: Тегеран готов к длительному ведению военных действий как с Израилем, так и с США. В роли антикризисного менеджера попровал себя американский телеканал CBS, заявив, что Вашингтон не то что не принимал участия в ударах по иранским городам, но и даже не помогал Тель-Авиву перехватывать ракеты из исламской республики. Впрочем, ничего из этого не вышло.

"Любые события в нашем регионе - будь то прямое нарушение перемирия со стороны США, такие как атаки на иранские торговые суда или атаки на южные районы страны, либо действия, осуществляемые через сионистский режим в Ливане или при содействии США в регионе, - в конечном итоге влекут за собой прямую ответственность Соединенных Штатов. Последствия любой эскалации также будут лежать на этой стране", - заявил Эсмаил Багаи, официальный представитель МИД Ирана.

Военные Ирана подчеркнули: сокрушительный ответ будет не только в случае агрессии Израиля в строну Исламской республики, но и в сторону Ливана. Ситуация в регионе накаляется. Объединенные Арабские Эмираты продлили ограничения на полёты в воздушном пространстве страны до 23 июня.

Йеменские хуситы закрыли для еврейского государства Красное море, объявив законной военной целью любые торговые и гражданские суда.