Стало известно, в какой стране могут находиться пропавшие в тайге Усольцевы

Семья Усольцевых пропала 28 сентября прошлого года. Туристы ушли в поход и не вернулись. Супруги Сергей и Ирина с пятилетней дочерью Ариной и собакой Ладой отправились к горе Буратинка. До сих пор следы семьи не найдены.

Не известно, что произошло с Усольцевыми, почему они бесследно пропали. Изначально говорилось, что Ирина, Сергей и Арина могли сбежать из страны. Позже эксперты решили, что туристы вероятнее всего погибли. Однако после того, как в июне поиски Усольцевых возобновили, снова всплыла версия о побеге.

Адвокат Даниил Лунев в беседе с NEWS.ru заявил, что Ирина, Сергей и Арина могут находиться в США или в одной из европейских стран. Правозащитник отметил, что в случае гибели, следы семьи уже обнаружили бы.

"Истоки этой истории стоит искать в бизнесе главы семьи. Скорее всего, они сейчас находятся в США или Европе с новой внешностью и документами. И уж точно посмеиваются над нами, читая все эти новости", — заявил Лунев.

По его словам, готовить побег из страны Усольцевы начали прошлым летом, а к сентябрю план был готов. Не исключено, что Сергей сотрудничал с американской разведкой. Адвокат считает, что территорию России супруги с дочерью могли покинуть в кузове автомобиля. Он настоятельно рекомендует следствию в первую очередь отработать именно эту версию.

Отметим, что ранее блогер Александр Андрюшенков, участвующий в поисках семьи, объявил, что Усольцевы могли инсценировать свою гибель. Он настаивает, что разыскивать пропавших туристов в Красноярском крае бесполезно. Андрюшенков вычислил, что семья, скорей всего, находится в Новосибирске или Екатеринбурге.