Оппозиция решила оспорить результаты выборов в Армении

Экс-президент Армении Роберт Кочарян намерен оспорить результаты выборов в армянский парламент. Как заявил политик, блок "Армения" обсудит дальнейшие действия с другими оппозиционными силами.

Кочарян подчеркнул, что его партия не отступит. Он поблагодарил граждан страны за каждый голос доверия, отданный блоку "Армения". Бывший президент отметил, что парламентские выборы прошли в условиях давления со стороны властей и сопровождались арестами оппозиционеров. Кочарян заявил о беспрецедентном использовании административного ресурса и нарушениях в ходе голосования.

Лидер оппозиционного блока "Сильная Армения" бизнесмен Самвел Карапетян также указал, что опубликованные ЦИК цифры не могут отражать реальную картину выборов. По предварительным итогам голосования, три политические силы проходят в парламент: партия "Гражданский договор" премьер-министра Никола Пашиняна набирает 49,825% голосов, блок Карапетяна получает 23,281%, блок Кочаряна - 9,934%, передает ТАСС.