Неожиданный поворот в скандале сына и вдовы Децла: заговорила Ирина Толмацкая

Вдова Децла выставила в Сеть видео, на котором ее сын Тони закатил истерику. Наследник рэпера требовал, чтобы мать съехала из их 130-метровой квартиры. Юлия Киселева никуда уходить не намерена и считает, что это ее сын должен искать себе новое жилье.

Скандал прокомментировала мама Децла. Оказывается, ни Тони, ни Юлия не имеют никаких прав на жилплощадь, из-за которой ругаются. Квартира по документам принадлежит Ирине Толмацкой и женщина ежемесячно вносит за нее коммунальные платежи.

"Это моя квартира. Я плачу за нее семь лет, хотя не живу там. Сейчас мне стало сложно, так как раньше были авторские отчисления, но с каждым годом их все меньше. Коммуналка составляет порядка 36 тысяч рублей. Юля за квартиру не платит. Тони жить с мамой не может. Поэтому я хочу поделить эту жилплощадь между ними поровну, и пусть каждый платит за свою долю", — заявила Ирина "Комсомольской правде".

По словам Толмацкой, она оформила доверенность на внука, чтобы юноша подыскивал покупателей и занялся вопросом продажи квартиры. Однако Юлия Киселева не желает жить в апартаментах поменьше и препятствует действиям сына и свекрови.

"Мне так было обидно за сына, а сейчас обидно на внука. Родная мать довела сына, сняла и выставила в интернете — это говорит о том, что она его ненавидит. Будет делать все, чтобы его потопить. А я не дам! Я люблю своего мальчика. У него единственная почва под ногами — это я. Папа ушел, с дедом конфликт", — поделилась Ирина.

Антоний учится в МГУ на журфаке, снимается в телешоу, пишет музыку. Сын Децла хотел бы стать артистом, но вместо творчества юноша погряз в семейных дрязгах. Он вынужден ютиться у своей девушки или у бабушки, пока его мама живет одна в просторной московской квартире.

"Мы хотели миром договориться, а сейчас придётся растормошить змеиное гнездо. Она столько гадостей наделала. Человеку даешь, а она руку кусает. От нее одно зло", — заключила Толмацкая.