В Минэнерго объяснили сложности с топливом в южных регионах России

Предприятия российского топливно-энергетического комплекса в последнее время сталкиваются с ростом воздушных атак противника. Это вызвало временные сложности с поставками топлива в некоторых регионах на юге России, заявили в Минэнерго.

В ведомстве сообщили, что сформирован отраслевой штаб, в который входят все крупнейшие компании российского ТЭК. Задача штаба, работающего на постоянной основе - обеспечение стабильной и эффективной работы всего топливно-энергетического комплекса страны, сказано в сообщении Минэнерго.

В Кремле ранее заявили, что власти работают над тем, чтобы не допустить дефицита топлива и продовольствия в Крыму. А оперштаб Краснодарского края сообщил, что крупные сети АЗС региона корректируют графики поставки топлива на заправочные станции из-за повышенного спроса.