Заморозившая яйцеклетки Анна Семенович рассказала о беременности

Анне Семенович 46 лет, но она никогда не была замужем и все еще не стала мамой. Певица из-за этого не особо волнуется, но на всякий случай несколько лет назад заморозила свои яйцеклетки. Артистка заявила, что хотела бы забеременеть сама.

"Если уж рожать ребёнка, то вынашивать его надо самостоятельно, я выступаю за это", – отметила Анна, признавшись, что к услугам суррогатной мамы она точно не прибегнет.

Пока здоровье позволяет Семенович родить самой, к тому же у нее есть кандидат в отцы для будущего ребенка. Уже несколько лет Анна в отношениях с бизнесменом Денисом Шреером. Мужчина недавно развёлся, и теперь ничего не мешает ему сделать экс-блестящей предложение руки и сердца.

"Только давить ни на кого не надо. Это такое дело, на которое мужчина сам должен решиться. Я ему об этом не говорю, жду от него шага. Хотя Денис и первый-то раз долго решался на предложение. Мужчины же разные – кто-то сразу женится, а кто-то тянет и тянет", — поделилась Анна.

Семенович не боится, что без штампа в паспорте жених от нее сбежит. Напротив, певица уверена, что лучше проверить чувства до вступления в брак, чтобы после не пришлось разводиться.

"Если так случится, то будет хорошо – значит, разойдёмся. Значит, будем искать того, с кем чувства снова разгорятся. Но я не жду ничего, просто спокойно живу и очень спокойно отношусь к браку и штампу в паспорте. Для меня это не принципиально, потому что я могла выйти замуж миллион раз, у меня было множество предложений. Я обеспеченная невеста, мне есть что терять", — заключила артистка в беседе с Metro.