ПВО сбила за шесть часов 95 дронов ВСУ над российскими регионами

Силы противовоздушной обороны отразили очередную воздушную атаку киевского режима на российские регионы. За шесть часов дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 95 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны.

В военном ведомстве уточнили, что в период с 14.00 мск до 20.00 мск ПВО сбила беспилотные летательные аппараты самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской и Орловской областей. Дроны ликвидированы также над Рязанской и Тульской областями, Краснодарским краем, Республикой Крым, над акваторией Черного моря и над Московским регионом.

Мэр Москвы Сергей Собянин в "Максе" сообщил о работе ПВО на подлете к столице. По его данным, с 10 утра до 20.00 сбито восемь украинских беспилотников, направлявшихся к Москве. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.