Яна Рудковская вступилась за Гном Гномыча после грандиозного скандала: "Паспорт Азербайджана не означает, что он кого-то предал!"

Сын олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской Александр будет выступать за сборную Азербайджана. Об этом в конце мая объявил отец юного фигуриста. Новость обернулась грандиозным скандалом. На Гном Гномыча, как Сашу зовут родители, обрушился шквал критики.

Олимпийский чемпион попытался оправдаться. По словам Евгения, Саше 13 лет и за российскую команду он никогда не выступал. Как пояснил Плющенко, заявка в сборную Азербайджана позволит Гном Гномычу участвовать в международных турнирах. Спортсмен отметил, что решение было трудным, но он рассчитывает на совместные усилия по развитию фигурного катания в Москве и Баку.

Высказалась и мама юного фигуриста. Яна Рудковская рассказала, что Саша планирует выступать на международных стартах и на скандал внимание не обращает. "Я прошу сына о двух вещах — не переживать и ничего не читать. А он отвечает: "А что мне переживать? Весь TikTok (приостановивший работу в России сервис обмена короткими видео — Прим. ред.) во мне!" — поделилась продюсер в беседе с Metro.

Где будет жить юный спортсмен пока не известно. Рудковская отметила лишь, что все будет зависеть от условий для тренировок.

"У сына есть паспорт Азербайджана, ему дано спортивное гражданство. Дано на пять лет, по истечении которых Саша Плющенко переходит из юниоров во взрослый спорт. Это случится в 2031 году. <…> Но то обстоятельство, что сын получил паспорт Азербайджана, не означает, что мой сын кого-то предал. Мой сын — маленький мальчик, он только начинает свои шаги", — подчеркнула Яна