"Встречей двух мошенников" назвал ирландский журналист Чей Боуз визит главы киевского режима Владимира Зеленского к королю Великобритании Карлу III. Он пояснил свою точку зрения, отметив, что ни один из них не был избран.

Зеленский ранее отчитался об аудиенции у короля Великобритании Карла III. В своей публикации он выразил благодарность "Его Величеству, народу и всему Соединенному Королевству за неизменную поддержку Украины.

Как написал Боуз в соцсети X, оба – и Зеленский и Карл III - целиком зависят от подачек и обманывают британских налогоплательщиков. Журналист попросил своих подписчиков не звонить в полицию, если они увидят на улице "двух попрошаек" - ведь в таком случае можно самим загреметь за решетку.