Письмо главы киевского режима Владимира Зеленского президенту России Владимиру Путину является не мирной инициативой, а неуклюжей провокацией, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.



"До тех пор, пока Киев будет разговаривать с нами на языке хамства и ультиматумов, говорить о реальных переговорах, а тем более о встрече на высшем уровне, не приходится", — отметил Небензя на заседании СБ ООН.



Другие заявления постпреда РФ при ООН:



— Россия продолжит достигать своих целей военными средствами, пока глава киевского режима в полной мере не осознает ошибочность своего курса;



— РФ требует от генсека ООН решительного осуждения преступлений, совершенных боевиками режима Зеленского против мирных граждан;



— Страны Запада готовы озолотить Зеленского, только чтобы тот не прекращал конфликт на Украине;



— Ситуация на Украине становится все хуже и хуже, по сути идет уничтожение украинского народа;



— Россия за последнее время поразила в Киеве 10 предприятий, выпускающих продукцию военного назначения, в том числе ударные БПЛА;



— За период с 25 по 31 мая от обстрелов ВСУ пострадали 217 мирных жителей России, погибли 35 человек.