США продолжат добиваться сделки с Ираном, заявил Джей Ди Вэнс, заявил вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс. По его словам, это будет происходить вне зависимости от позиции Израиля.



"Мы можем добиться долгосрочного урегулирования по ядерной программе Ирана. Израилю может это нравится или нет, но принципиально мы считаем, что это отвечает интересам США. Так что мы продолжим этого добиваться", — сказал Вэнс в интервью телеканалу Fox News.



При этом важным показателем успешности этой сделки станет точное соблюдение Тегераном положений соглашения с США, отметил он.



Параллельно с этим американский лидер Дональд Трамп допустил, что Вашингтон и Тегеран заключат сделку в ближайшие две недели.



"Мы сейчас ведем переговоры, и они [Иран] хотят заключить очень хорошую сделку, они готовы дать нам все. Они готовы пойти на отказ от ядерного оружия", — подчеркнул президент Соединенных Штатов .



США и Израиль начали военные действия против исламской республики 28 февраля. Тегеран ответил массированными ударами по американским военным базам на Ближнем Востоке.