Спасатели Северного флота провели учения в акватории Баренцева моря

Спасатели Северного флота пришли на помощь аварийной подводной лодке. Это сценарий учений, которые развернулись в акватории Баренцева моря.

На первом этапе тренировки нужно было обнаружить условную затонувшую субмарину. По легенде, некоторые члены экипажа смогли выбраться на поверхность. На поиски отправили специальные суда и самолёт Ан-26.

С его борта десантировалась спасательная группа. Затем всех пострадавших поднял с воды вертолёт Ка-27. Несколько моряков эвакуировали через аварийный люк сухим способом. На учениях также отработали подачу сжатого воздуха и посадку глубоководного спасательного аппарата на площадку подлодки.