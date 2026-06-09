Выдавшего ордер на арест Путина прокурора МУС отстранили от должности

Прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карим Хана отстранили от должности.

В отношении него начато дисциплинарное производство по делу о сексуальных домогательствах в отношении подчиненных. Решение об отстранении пока не итоговое. Вскоре Ассамблея проведет специальную сессию для обсуждения ситуации, передает РИА Новости.

Известно, что в мае 2025 года Хан ушел в административный отпуск до конца расследования. В конце августа стало известно о втором эпизоде обвинения в сексуальных домогательствах.

Хан выдал ордер на арест российского президента Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой в 2023 году. Российский Следственный комитет возбудил в отношении Хана и судей МУС уголовное дело. В декабре 2025 года Мосгорсуд заочно назначил Хану наказание в виде 15 лет лишения свободы.

В Кремле подчеркнули, что не признают юрисдикцию МУС.