Пентагону потребовались деньги на новый "Самолет судного дня"

Военно-воздушные силы США запросили 2,2 миллиарда долларов на разработку нового "самолета Судного дня".

Американские военные намерены создать воздушный командный пункт Е-4С, он заменит устаревающий борт E-4B сообщает РИА Новости со ссылкой на анализ бюджетных документов ведомства. Самолет нужен для управления стратегическими силами в условиях ядерного конфликта.

Запрашиваемая сумма на 23,2% превышает финансирование за текущий финансовый год. Подорожание связано с масштабом инженерных работ и необходимостью проведения испытаний.

Основная фаза проектирования запланирована до конца 2031 года. Разработкой замется компания Sierra Nevada Corporation.