От прежнего блонда не осталось и следа: Анастасия Волочкова изменилась до неузнаваемости

Анастасия Волочкова решилась на эксперимент с внешностью. Скандально известная балерина предстала перед публикой с длинными черными волосами.

Известная артистка всегда была достаточно консервативна. Со своей внешностью она мало работала в последнее время. Анастасия предпочитает годами ничего не менять: у нее короткие светлые волосы, татуаж бровей, а стиль одежды она предпочитает спортивный.

Тем удивительнее было увидеть прославленную балерину с длинными черными волосами. Новый имидж Волочкова представила на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм". Анастасия назвала себя нимфой и дала понять, что согласилась отказаться от бессменного блонда благодаря влиянию подруги, фотографа Елены Галицыной.

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Очевидно, что это парик, однако многочисленные комментаторы в Сети не оставили без внимания новый образ Анастасии Волочковой. Мнения пользователей разделились. Одни раскритиковали изменения во внешности балерины. Они заявили, что артистке идет исключительно светлый цвет волос. Другие же похвалили артистку за смелость и любовь к экспериментам.

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