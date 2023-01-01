Уехавшая Лия Ахеджакова тихо продолжает получать деньги в России

Звезда фильмов "Служебный роман" и "Ирония судьбы, или С легким паром!" Лия Ахеджакова хоть и переехала в Израиль, а продолжает получать деньги в России. Прославленная актриса пассивно зарабатывает на банковских вкладах и получает неплохую пенсию.

В частности, как выяснил SHOT, 87-летней артистке каждый месяц начисляют по 95 тысяч рублей пенсии вместе с надбавками — премией им. братьев Васильевых (бывшая Госпремия РСФСР) и допом за звание народной артистки. Всего с 2023 по 2025 гг. Ахеджакова закинула на счета в российских банках 2,2 миллиона рублей и на процентах уже "подняла" более 200 тысяч рублей.

Отметим, что актриса периодически бывает в России. Дело в том, что здесь продолжает жить ее муж Владимир Персиянов. В Москве у супругов есть дом в старинном элитном поселке "Молодой Писатель" почти за 100 миллионов рублей и небольшая квартирка в 47 "квадратов" в доме на улице Удальцова (стоит около 25 миллионов рублей).

Кстати, пару лет назад актрису просили проверить на спонсирование ВСУ и по статье о дискредитации армии. Поводом стало появление Лии Ахеджаковой с украинским флагом на сцене в немецком Бремене. Впрочем, сама артистка утверждала, что флаг ей дал некий провокатор во время выхода на поклоны. Она подумала, что это простой шарфик.

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