Полина Гагарина приехала на премию с новым возлюбленным Сергеем Сметаниным, но на сцене поцеловалась с другим

У Полины Гагариной новый роман. Якобы популярная певица встречается со своим концертным директором Сергеем Сметаниным. На днях пара появилась на публике.

Полина Гагарина посетила торжественную церемонию награждения Премии Муз-ТВ. Заветную "тарелку" она получила в номинации "Лучшая cover-версия" за песню "Один в поле воин". Кроме того, певица презентовала новую песню совместно с Сергеем Лазаревым. Артисты так эмоционально и ярко исполнили песню "Хэппи энд", что в конце выступления тронутый Сергей Лазарев неожиданно поцеловал Полину Гагарину.

(смотреть фото на сайте ТВ Центр)

Меж тем в кулуарах говорят, что роман между Гагариной и Сметаниным вспыхнул внезапно. "Про Сметанина мало что известно, он всегда был в тени своих певиц. Сметанин в типаже Гагариной - брутальный бородач, как и все ее бывшие. Она им, конечно, очарована", - сообщили "КП" в близком окружении Полины.

Вот только, по слухам, ее выбор не одобрила мать. Родительница предпочитает не замечать нового избранника артистки. Настолько, что еще в марте на дне рождения желала Гагариной повстречать "достойного мужчину". Говорят, родительнице Полины не нравится, что Сергей беден как церковная мышь. Мать уверена, что Сметанин не ровня ее успешной и богатой наследнице.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>