ФСБ предотвратила теракт в колонии накануне исламского праздника

ФСБ предотвратила теракт в исправительной колонии в Ульяновской области. Задержан заключенный 1985 года рождения.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, сторонник террористической организации планировал в период празднования Курбан-байрама совершить убийства сотрудников исправительной колонии. Мужчина был задержан на стадии подготовки к теракту. Убийства он планировал исходя из мотивов религиозной ненависти и вражды. Так задержанный намеревался пошатнуть устоит традиционного ислама.



Сейчас мужчина изолирован от других осужденных и содержится в другом учреждении.