Прекратить созывать неконструктивные заседания Совбеза ООН призвали украинских коллег российские дипломаты. Очередная сессия прошла в Нью-Йорке и стала частью масштабной русофобской кампании. Такие действия не приближают урегулирование, заявил наш постпред Василий Небензя. Да и настоящий переговорный процесс невозможен, пока Киев использует хамскую риторику и продолжает бить по гражданским.

С кровавым киевским режимом, стреляющим в упор по безоружным мирным российским жителям, спящим детям, разговаривать не о чем, заявляет наш постпред в ООН. И сколько бы украинская шайка не созывала Совбезы, сколько бы еще хамских писем не написал Зеленский российскому президенту, ответ Москвы не изменится.

"Прежде чем писать подобные "открытые" письма ты для начала отмени собственный указ, запретивший тебе самому вести переговоры с Президентом России. Ну а уж если ты все-таки хочешь говорить, найди способ донести свое желание дискретно, а не с помощью мегафонной дипломатии", - сказал Василий Небензя.

Россия стремится к долгосрочному урегулированию конфликта, а не к имитации переговоров и спектаклям на публику, говорит Небензя. И покидает заседание.

Зеленский пытается спасти лицо при практически нулевых рейтингах

Накануне Зеленского обхаживали на Даунинг-Стрит сразу три покровителя - соавторы того самого письма Путину, которое наш постпред назвал не мирной инициативой, а провокацией. Киев планировал обвинять Россию в том, что она блокирует мирный процесс. Теперь же кучка европейских профанов разработала новый план из 5 условий Москве. Именно это ЕС собираются продвигать в своей методичке. Российский президент не раз заявлял, что не согласится на перемирие по линии боестолкновений, настаивая на выводе украинских войск из Донбасса. И на Западе это знают. Поэтому список условий европейцев – лишь очередная замануха – передышка для ВСУ, для оснащения Киева оружием и техникой. Главарь режима уже готовит список.

Речь снова о замороженных российских активах. Набрав кредитов под 100 миллиардов, Зеленский понимает, что после завершения конфликта его страна все равно не выживет. Местная пресса сообщает - Украина может не получить от ЕС 700 миллионов евро, если не исполнит антикоррупционные реформы до конца сентября. Для этих трех европейских русофобов перемирие с Россией – шанс спасти лицо при практически нулевых рейтингах. Ведь в остальном как-то все не получается.

Макрон, грезивший о европейском чуде-истребителе нового поколения, вынужден попрощаться со своей мечтой. Немецкие и французские ВПК так и не смогли поделить, кто же будет управлять программой и получать дивиденды. В итоге проект застрял еще на этапе технической разработки. А оба лидера решили вовсе его свернуть. Вопрос в том, сколько денег осело в карманах европейских производителей – повис в воздухе.

Немцы строем идут по улицам, держа в руках бумажного канцлера. В Берлин приехали сотни людей из разных городов страны, чтобы выразить свое возмущение его политикой. Протестующие подготовили обращение из 11 пунктов. Среди них - немедленная смена руководства страны, прекращение финансовой помощи сторонам вооруженных конфликтов, снижение тарифов на энергоносители и ужесточение миграционного законодательства. В общем, все то, что Мерц так яро обещал сделать во время своей предвыборной кампании.