На форуме "ЕР" обсудили распространение московских практик на регионы

Распространение лучших московских практик и опыта на другие регионы позволит свести к минимуму разницу в качестве жизни по всей стране. Об этом заявили сегодня на итоговом отчётно-программном форуме "Единой России" "Есть результат!"
Среди главных тем - реализация Народной программы партии. В основе документа лежит принцип - государство для человека, который применяется во всех направлениях.
Так, создана комплексная система социальной поддержки. Адресную помощь получают семьи с детьми, военнослужащие и их родные. Активно идёт модернизация в сферах здравоохранения и образования, благоустройство общественных пространств. При этом лидер во многих направлениях - столица.
"Московский мегаполис является лидером во многих направлениях, которые связаны с улучшением качества жизни граждан нашей страны, поддержкой предпринимательских инициатив, разработкой эффективных экономических и управленческих практик. Немало идей и решений, опробованных в столице, потом успешно тиражируются в других регионах", - отметил Дмитрий Медведев.