На форуме "ЕР" обсудили распространение московских практик на регионы

Распространение лучших московских практик и опыта на другие регионы позволит свести к минимуму разницу в качестве жизни по всей стране. Об этом заявили сегодня на итоговом отчётно-программном форуме "Единой России" "Есть результат!"

Среди главных тем - реализация Народной программы партии. В основе документа лежит принцип - государство для человека, который применяется во всех направлениях.

Так, создана комплексная система социальной поддержки. Адресную помощь получают семьи с детьми, военнослужащие и их родные. Активно идёт модернизация в сферах здравоохранения и образования, благоустройство общественных пространств. При этом лидер во многих направлениях - столица.