Российских синхронистов встретили во "Внуково" после триумфа в Люксембурге

Во "Внуково" встречают чемпионов. Их выступление на первенстве Европы в Люксембурге уже назвали абсолютным триумфом. Наши синхронисты забрали всё золото турнира - 7 из 7 золотых медалей. В комбинированной программе показали особенный номер - про преодоление трудностей, поиск себя и внутренний баланс.

Поддержать юных чемпионов в Люксембург приехали не только тренеры и родные. Трибуны разрывались от криков и аплодисментов. Российский флаг разворачивали на каждом выступлении. И даже соперники аплодировали стоя. Такая поддержка только добавила уверенности.

Такой результат в очередной раз подтвердил лидерство отечественной школы синхронного плавания.

"Композиции все отметили – очень интересные, разноплановые, до миллиона просмотров. Мы, можно сказать, ворвались опять в Европу и заняли то место, которое мы всегда и занимали", - рассказала старший тренер юниорской и юношеской сборной России, заслуженный тренер России Наталия Мендыгалиева.

"Соревнования под эгидой европейской федерации, где впервые за многие годы прозвучал гимн России, прозвучал он 8 раз на протяжении последних 2 дней и, конечно, мы все очень гордимся", - сказала Ольга Брусникина, российская спортсменка по синхронному плаванию, трёхкратная олимпийская чемпионка. заместитель председателя Федерации водных видов спорта России.

Российские синхронисты выступали с национальной символикой - флагом и гимном, без каких-либо ограничений. В мужском соло - Никита Бодров. Он тоже в спорте с пяти лет. А в свои 15 уже взял победу.

В соревнованиях участвовали девушки и юноши от 13 до15 лет - в соло, дуэтах, группах и комбинации. Это не просто победа. Это полное превосходство и заявка на возвращение. И никакой случайности - четкая система, которую выстраивали в России десятилетиями.