Мужчина погиб при взрыве автомобиля в Балашихе

В подмосковной Балашихе подорвали автомобиль BMW Х3.
Инцидент произошел утром 9 июня в микрорайоне Авиаторов возле дома по улице Колдунова. Взрыв произошел во время движения автомобиля.
Водитель получил серьезные ранения и умер на месте происшествия.
Возбуждено уголовное дело, сообщили в СКР. В ближайшее время будут назначены медицинская и взрывотехническая экспертизы. Прокуратура Московской области контролирует расследование произошедшего.
На улице Колдунова работают сотрудники оперативных служб, следователи и криминалисты.