Мужчина погиб при взрыве автомобиля в Балашихе

В подмосковной Балашихе подорвали автомобиль BMW Х3.

Инцидент произошел утром 9 июня в микрорайоне Авиаторов возле дома по улице Колдунова. Взрыв произошел во время движения автомобиля.

Водитель получил серьезные ранения и умер на месте происшествия.

Возбуждено уголовное дело, сообщили в СКР. В ближайшее время будут назначены медицинская и взрывотехническая экспертизы. Прокуратура Московской области контролирует расследование произошедшего.

На улице Колдунова работают сотрудники оперативных служб, следователи и криминалисты.