В Москве обсуждают борьбу с терроризмом и экстремизмом

Борьбу с терроризмом и экстремизмом в условиях нарастающей военно- политической напряжённости обсуждают в Москве. Утром стартовало 19-е совещание начальников головных подразделений компетентных органов стран СНГ.

В течение двух дней представители делегаций будут обмениваться опытом, рассмотрят лучшие практики для противодействия угрозам и дополнительные меры по укреплению сотрудничества.

На пленарном заседании затронули ситуацию на Ближнем Востоке, кибертерроризм. Также обсудили незаконное вовлечение несовершеннолетних в радикальные сообщества. И подвели итоги совместной координации за прошлый год.