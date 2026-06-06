Дочь Дмитрия Маликова показала фото со свадьбы

Единственная дочь Дмитрия Маликова Стефания погуляла на свадьбе. Вместе с ней веселились родители.

На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Стеша Маликова выложила фото со свадьбы. На торжественном мероприятии также присутствовали ее родители Дмитрий и Елена Маликовы. Интересно, что праздник состоялся в Алма-Ате.

Для свадьбы Стефания выбрала зеленое платье с золотыми пайетками по фигуре. Волосы она убрала в высокую прическу. Образ дополняли изысканные ювелирные украшения. "06.06.26", - коротко подписала снимки Маликова.

(смотреть фото на сайте ТВ Центр)

В Сети многочисленные комментаторы рассыпались в комплиментах как Стефании, так и ее родителям. Некоторые поклонники прямо поинтересовались, когда выйдет замуж сама Маликова. "Какая красивая девочка. Любуюсь каждый раз", "Стеша, я восхищаюсь вами и вашими образами", "Стеша, вы прекрасны!!!", "Какая ты красавица!!!" - восхитились подписчики.

Впрочем, не обошлось и без высказываний, что Маликова излишне стройна. Кстати, сам певец ранее признавался, что не одобряет излишнюю худобу, но открыто критиковать дочь не стал. "Я к худобе отношусь отрицательно. Мне важно, чтобы это никак не сказывалось на здоровье. Она много занимается спортом и как-то держит себя в такой форме, не знаю, как ей это удается. Но я бы прибавил парочку килограммчиков", - говорил Дмитрий Маликов.