Трамп: США и Иран могут достичь сделки за два-три дня

США и Иран могут достичь соглашения в ближайшие пару дней.

С таким заявлением выступил американский президент Дональд Трамп. По его словам, у сторон есть "хорошие шансы" договориться. Серьезных препятствий для сделки сейчас нет.

"Мы переживаем последние муки рождения очень, очень хорошей сделки, которая не позволит Ирану, никоим образом, получить ядерное оружие", - сказал лидер США (цитата по "Интерфаксу").

Как подсчитал CNN, президент США уже 37 раз объявлял о скорой сделке с Ираном. Но пока никакого результата не было. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон продолжит добиваться сделки с Ираном вне зависимости от позиции Израиля.