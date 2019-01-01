После скромной свадьбы Ярослав Бойко переехал жить к Марии Порошиной

На днях появилась информация, будто Мария Порошина и Ярослав Бойко тайно поженились. Якобы актеры наконец официально оформили отношения после многолетнего романа. Теперь появились подробности.

В близком окружении сообщили, что торжество прошло скромно, в узком кругу. Присутствовали только самые близкие. Якобы поженились Порошина и Бойко еще в начале года. После свадьбы артисты стали жить у Марии Порошиной, уточняет Woman.ru.

Популярная артистка живет на юго-западе Москвы, у нее просторная трехкомнатная квартира. Но большую часть времени Мария Порошина проводит за городом. Стройка дома мечты заняла у актрисы долгих 17 лет. До сих пор ведутся кое-какие работы, но Порошина уже на финишной прямой.

Особняк находится недалеко от Москвы. В нем актриса живет с детьми. Напомним, от бывшего мужа Ильи Древнова у Марии Порошиной есть три дочки Серафима, Аграфена и Глафира. Кроме того, от Гоши Куценко актриса родила старшую дочь Полину. В 2019 году у артистки появился сын Андрей. По слухам, отцом мальчика как раз является Ярослав Бойко.

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