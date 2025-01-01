Агата Муцениеце перестала прятать дочь от Дранги, которую от всех скрывала

В начале зимы 2025 года Агата Муцениеце родила первенца Петру Дранге. Супруги не показывали ребенка общественности, но сейчас, кажется, актриса наконец перестала прятать младшую наследницу.

На днях Агата Муцениеце и Петр Дранга вышли в свет. Актриса и музыкант появились на красной дорожке Премии Муз ТВ. Артисты были почетными гостями торжественного мероприятия. Пара активно общалась со знакомыми и с гордостью демонстрировала им фотографии своей дочки.

Как утверждает "КП", малышка растет копией своего отца Петра Дранги. Во всяком случае цветом глаз девочка точно пошла в папу. "Сейчас у нас с Агатой на двоих трое детей и четыре собаки", - сообщил супруг Муцениеце.

Отметим, что у актрисы от первого мужа, актера Павла Прилучного, есть сын Тимофей и дочь Мия. И вот в начале зимы Агата родила от второго мужа, музыканта Петра Дранги, еще одну дочь. По некоторой информации, малышку назвали Верой. Якобы имя выбирал аккордеонист-виртуоз.

Агата и Петр предпочитают не выставлять напоказ детали своей частной жизни. До сих пор пронырливые журналисты и особо наблюдательные поклонники не заметили в соцсетях пары ни единой публикации, на которой можно было бы увидеть или услышать ребенка.

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