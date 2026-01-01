"Спасибо за любовь": мать Гарика Харламова сообщила о страшном горе

В семье Гарика Харламова горе. Печальную новость сообщила его мать Наталья.

На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Наталья Харламова сообщила о смерти супруга. "Гоча Малания. 1952-2026. Светлая память и Царствие небесное тебе. Спасибо за любовь. Спасибо за 35 лет жизни. Спасибо за наших детей…" - написала Наталья Харламова.

От мужа она родила дочерей Екатерину и Алину. Что именно случилось с супругом, мать известного юмориста Гарика Харламова уточнять не стала. Многочисленные подписчики выразили соболезнования и слова поддержки убитой горем женщине.

Напомним, что родители Гарика Харламова развелись, когда тот был подростком. Интересно, что отец забрал сына себе и увез в США, куда эмигрировал после расставания с женой. В это время мать устроила свою личную жизнь, родила дочек - близняшек Екатерину и Алину. Вскоре после этого события Гарик Харламов вернулся из Америки в Россию.

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