Запад превратил Украину в "криминальную империю"

Украина превратилась из государства в "криминальную империю".

Стараниями Запада наш сосед превратился в место, где местные ОПГ занимаются незаконным оборотом наркотиков, мошенничеством, торговлей оружием, людьми и органами, сообщил директор департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД России Петр Ильичев.

Более того, оружие с Украины, особенно стрелковое, расползается по всей Европе. Это создает криминогенную обстановку в регионе, подчеркнул дипломат.

Кроме того, Украина является центром телефонного мошенничества. В этой сфере "работают" более 100 тысяч человек.

Ранее в ФСБ России заявили, что Украина стала крупнейшим в Европе центром незаконного сбыта оружия и снарядов. Наши силовики пресекли ввоз в Россию более 500 взрывных устройств.