В столице стартовал Московский джазовый фестиваль

В столице стартовал пятый Московский джазовый фестиваль. Это один из крупнейших музыкальных форумов мира. Он будет проходить до 14 июня. На концертных площадках выступят более тысячи артистов из России и других стран.

Яркой премьерой фестиваля стал спектакль "Леонид Утёсов. Спасибо, сердце!". Постановку представили зрителям народные артисты России - саксофонист Игорь Бутман и актёр Сергей Степанченко.

В центре спектакля - одноимённая автобиография Утёсова. Это откровенный, трогательный и остроумный разговор со зрителем и самим собой о детстве, поиске своего пути в жизни, о фронтовых концертах.

"Вся музыка Утесова, мы все ее знаем, так или иначе, звучит в фильмах, на передачах, ее исполняют все наши замечательные популярные артисты, ее поют оперные певцы. Так что у нас все сложилось: и музыка, и желание, и любовь, и ответственность, чтобы сделать программу, посвященную великому Леониду Утесову", - отметил Бутман.