В этом году в Москве приведут в порядок более 600 фасадов домов

Евгений смотрит на свой дом - и радуется. Живет здесь, на юге Москвы, уже более 30 лет, привык совсем к другому виду вокруг. Теперь, как профессиональный строитель, может с первого взгляда оценить качество работ.

В районе Орехово-Борисово Южное сейчас преображают облицованные плиткой фасады 12 видовых многоэтажек. Архитектурные доминанты ждали капремонта полвека. Технологии - самые современные. Дом Евгения в Гурьевском проезде обновляют с помощью методики "мокрый фасад". Название дали не просто так.

"Потому что это у нас мокрые процессы - это штукатурка, это штукатурка по сетке и нанесение декоративного слоя. То есть декоративное покрытие. И потом уже наносится краска", - рассказал Владимир Шестаков, представитель подрядной организации.

В этом сложном процессе применяют утеплитель и устанавливают сетки из стекловолокна. В финале заштукатуривают декоративным слоем и красят - в соответствии с колористическим паспортом. Цвета называются поэтично. Не просто - синий, оранжевый или розовый. А "медовые соты", "желтая горчица", "сигнальный белый". Ведь речь идет о лице города.

"Это обновление внешнего вида зданий достаточно позитивно влияет не только на настроение жителей, которые здесь живут. Но и, конечно, для всех окружающих людей, которые здесь проезжают, бывают. По ремонту по мокрым фасадам уже проведено на 160 объектах, и 120 объектов еще предстоит в 26-м году провести", - сообщил Даниил Лосин, советник службы технического надзора Фонда капитального ремонта.

Надежда Петровна переехала с семьей в этот дом в 89-м. Вот теперь дождались капремонта. Кроме балконов, в порядок приводят входные группы, монтируют корзины для кондиционеров, обновляют отмостку и цоколь.

А на Воронежской улице применяют еще одну современную технологию - вентилируемого фасада. Она тоже обеспечит прохладу летом и тепло - зимой. Используют панели из фиброцемента. Прочные и очень устойчивые. На специальные кронштейны монтируются плиты из минеральной ваты и оконные обрамления.

"Поверх утеплителя монтируются направляющие для дальнейшего мероприятия по устройству фиброцементных панелей, которые приезжают с завода уже готовыми. С готовыми окрасами - согласно колористическому решению", - рассказал Гамзат Шарапов, представитель строительного контроля Фонда капитального ремонта.

Благодаря этим цветным блокам фасаду можно придать любой оттенок. И здесь же будут отремонтированы балконы и подвалы. Заменят магистрали холодного водоснабжения, водоотведения и центрального отопления. Московская программа капремонта признана одним из самых масштабных проектов модернизации жилья не только в России, но и в мире. В этом году в столице приведут в порядок более 600 фасадов.