Арзамасова прокомментировала замужество Карпович, которая не позвала ее на роспись

На днях известная актриса, звезда комедийного сериала "Папины дочки" Мирослава Карпович вышла замуж. Интересно, что на торжественном мероприятии не было ее коллег по многосерийному фильму, хотя они давно и близко знакомы.

О замужестве Мирослава Карпович объявила сама. Актриса дала понять, что свадьбы не было, состоялась лишь роспись, на которой присутствовали только самые близкие. О том, будет ли грандиозное торжество, журналисты спросили у экранной сестры Мирославы Карпович, актрисы Елизаветы Арзамасовой. Однако та не дала четкого ответа. Также Арзамасова высказала мнение, что только Карпович решать, делать ли ее подружкой невесты на свадьбе, передает "Звездач".

"Хочется поздравить от всей души Мирославу, потому что у нас очень нежные, практически родственные отношения. Мне кажется, что нас можно назвать уже каким-то кармическими сестрами — всех тех девчонок, с кем мы играли сестер в кадре. Мы очень рады за Мирославу. Мы будем радоваться за нее и обнимать так крепко, как только сможем, при первой же встрече", - высказалась Елизавета.

Напомним, что избранником 40-летней Мирославы Карпович стал 29-летний предприниматель Евгений Рагулин. Он родился в Молдове, затем жил в России, в Тюмени. У Рагулина есть свой бизнес, он занимается оптовой торговлей лакокрасочными изделиями. Однако появилась информация, что дело молодого мужа Мирославы в большом минусе - чистая прибыль за прошлый год сократилась почти на 74 миллиона.

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