Песков: США пока не передали детали разговора с Зеленским

Россия сохраняет связь с США по различным каналам, однако посредничество Вашингтона по украинскому урегулированию сейчас поставлена на паузу. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он отметил, что США находятся в контакте как с Москвой, так и с Киевом. Комментируя переговоры Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с Владимиром Зеленским, Песков сообщил, что пока США не доводили до России детали разговора.

"Переговорщики США оперативно проинформируют Россию о содержании разговора с Зеленским, если там были новации, требующие передачи Москве", - сказал представитель Кремля.

Дмитрий Песков добавил, что точная дата визита Уиткоффа и Кушнера в Россию пока неизвестна.