"Есть какой-то изъян": Толкалина отказалась дружить с дочкой от Кончаловского

Любовь Толкалина невероятно близка с дочкой Марией, которую родила от известного режиссера, продюсера Егора Кончаловского. Однако дружить с единственной наследницей популярная актриса отказалась.

Дочь Мария - свет в оконце Любови Толкалиной. Артистка в ней души не чает и гордится ее успехами. Например, Маша не только дипломированная художница, специализирующаяся на графике, но и новоиспеченная актриса. Хотя ранее она не собиралась идти по стопам матери.

Толкалина призналась, что не вмешивается в дела взрослой наследницы. "Это очень неблагодарное занятие, так как у нее такой характер, что ей нельзя ничего советовать. Я просто поддерживаю ее во всем. Для этого я и существую на свете. Иногда я к ней прихожу за советами. В основном – как справиться с внутренним миром. Она мне дает много психологических советов", - рассказала актриса.

Однако артистка не поддерживает такое модное веяние, когда мать и дочь являются подружками. Любовь Толкалина ясно дала понять, что это не для нее. "Мама не может быть никем, кроме мамы, в том числе и подругой. Как бы вы не дружили со своими родителями, все равно очень важно, чтобы вы сепарировались. Иногда люди говорят: "Как здорово, что вы такие подруги". Но мне кажется, что в этой нарочитой дружбе между матерью и дочерью есть какой-то изъян. Я лично в это не верю. Мне кажется, что дочери не могут быть подругами своим матерям, это просто невозможно. С ними не обсудишь мужчин", - объяснила Толкалина Teleprogramma.org.

В Сети то и дело обсуждают, что Марии в продвижении сильно помогает знаменитая фамилия. Однако Любовь Толкалина считает, что детям известных родителей "очень нелегко жить".

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