Бортников: Киев не снижает вербовочную активность к жителям СЗФО

Киевский режим наращивает число диверсий в Северо-Западном федеральном округе. Меры профилактики и борьбы с угрозами обсудил сегодня в Москве директор ФСБ Александр Бортников.
Он провёл заседание Национального антитеррористического комитета. Отметил, что Украина стремится нанести максимальный ущерб объектам топливно- энергетического и транспортного комплексов. Кроме того, противник продолжает использовать россиян, в том числе подростков, для совершения терактов. В ходе заседания рассмотрели дополнительные меры по нейтрализации современных угроз.
"Не снижается вербовочная активность украинских спецслужб, националистических и неонацистских организаций в отношении проживающих в округе граждан, в первую очередь молодых людей, с целью их вовлечения в подготовку и совершения терактов и диверсий. При координирующей роли антитеррористических комиссий и методическом руководстве профильных федеральных государственных органов в Северо-Западном федеральном округе отработаны алгоритмы реагирования на указанные выше угрозы", - сообщил Бортников.