Бортников: Киев не снижает вербовочную активность к жителям СЗФО

Киевский режим наращивает число диверсий в Северо-Западном федеральном округе. Меры профилактики и борьбы с угрозами обсудил сегодня в Москве директор ФСБ Александр Бортников.

Он провёл заседание Национального антитеррористического комитета. Отметил, что Украина стремится нанести максимальный ущерб объектам топливно- энергетического и транспортного комплексов. Кроме того, противник продолжает использовать россиян, в том числе подростков, для совершения терактов. В ходе заседания рассмотрели дополнительные меры по нейтрализации современных угроз.