На легендарную квартиру Децла нашелся покупатель: вдова артиста может оказаться на улице

Сын знаменитого рэпера Децла (настоящее имя Кирилл Толмацкий) Антоний продает легендарную семикомнатную квартиру артиста в центре Москвы за 90 миллионов рублей. Огромное жилье занимает весь пятый этаж обычной хрущевки.

Покупатель уже нашелся — недвижимостью на улице Казакова заинтересовался один из московских миллионеров, сообщает Mash. Изначально апартаменты планировали выставить на открытую продажу летом, но пока предлагают только по закрытым каналам — без публичных объявлений. При этом внутри семьи единства нет: мать Антония, модель Юлия Киселева, против сделки, а сын настаивает на продаже.

А ведь квартира считается знаковым местом для друзей и поклонников Кирилла Толмацкого. Именно здесь Децл работал над своими проектами, а в гостях у него регулярно собирались музыканты, художники и другие представители богемы. Внутри до сих пор сохранились мебель, предметы интерьера и дизайнерские решения времен рэпера.

Примечательно, что по документам владелицей недвижимости является мать Децла Ирина Толмацкая. Если квартиру все же продадут, то вдова рэпера может оказаться на улице. Что касается Антония, то он живет то у бабушки, то у своей возлюбленной.

Интересно, что Ирина Толмацкая целиком на стороне внука и критикует невестку. "Мы хотели миром договориться, а сейчас придется растормошить змеиное гнездо. Она столько гадостей наделала. Человеку даешь, а она руку кусает. От нее одно зло", — высказалась Толмацкая.

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