Собянин рассказал о планах по продлению Филeвской и Сокольнической линий метро

Сергей Собянин рассказал в своем канале в Мах, что власти Москвы приняли решение продлить две линии метро - Филевскую и Сокольническую.

Как уточнил мэр, Филевская ветка пойдет от "Кунцевской" до Сколково и вырастет примерно на 12 километров. Что касается Сокольнической линии, старейшей в городе, продлят в Ярославский район.

Новый участок длиной 8,1 километра пройдет на северо-восток от "Бульвара Рокоссовского". Запланировано строительство двух станций - "МГСУ" и "Ярославская" ("Холмогорская").

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