Путин обсудил с Фальковым создание передовой исследовательской инфраструктуры

Создание в России передовой исследовательской инфраструктуры обсудили сегодня Владимир Путин и министр науки и высшего образования Валерий Фальков на встрече в Кремле.

Основное внимание уделили строительству Сибирского кольцевого источника фотонов. Это уникальная установка с лучшими в мире характеристиками в своем классе. Огромный комплекс возводят в наукограде Кольцово под Новосибирском. В его составе - несколько экспериментальных станций. Их полностью проектировали и создавали в нашей стране. Ключевое оборудование тоже отечественного производства.