Путин обсудил с Фальковым создание передовой исследовательской инфраструктуры

Создание в России передовой исследовательской инфраструктуры обсудили сегодня Владимир Путин и министр науки и высшего образования Валерий Фальков на встрече в Кремле.
Основное внимание уделили строительству Сибирского кольцевого источника фотонов. Это уникальная установка с лучшими в мире характеристиками в своем классе. Огромный комплекс возводят в наукограде Кольцово под Новосибирском. В его составе - несколько экспериментальных станций. Их полностью проектировали и создавали в нашей стране. Ключевое оборудование тоже отечественного производства.
Фальков: И преимущество себе создали, и, конечно, это привлекает очень многих коллег из других стран.
Путин: В этом смысле у нас самый качественный, да?
Фальков: Да, если брать по мощности так называемые трёхгэвные, три гигаэлектронвольта, то у нас сегодня самый современный, самый передовой. Это, конечно, большой задел вперёд.