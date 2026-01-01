Стали известны подробности 21-го пакета санкций ЕС против России

Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на дипломатический источник, в рамках 21-го пакета санкций Евросоюз предлагает добавить в черные списки по России еще 170 физических и юридических лиц.

Уточняется, что в их числе - 90 российских банков.

Вместе с тем глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, слова которой приводит ТАСС, заявила, что ЕК предложила в 21-м пакете санкций запретить въезд в ЕС для всех участников СВО.

Также Евросоюз предлагает новые санкции против российской энергетики и впервые - в сфере рыболовства.

Ранее Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании ПМЭФ-2026 напомнил про колоссальные возможности благодаря санкциям. Читайте подробности на сайте "ТВ Центра".