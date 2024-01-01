Сбежавшая из России Ингеборга Дапкунайте поселилась в Великобритании и сошлась с бывшим мужем

Ингеборга Дапкунайте дала первое большое интервью после отъезда из России. Известная актриса рассказала о том, как живет в другой стране.

Отметим, что после начала российской спецоперации Ингеборга Дапкунайте, которая в нашей стране зарабатывала немалые деньги, считаясь одной из самых востребованных и популярных актрис, ушла в тень, а потом и вовсе уехала за границу.

Еще в 2024 году популярная в России артистка оборвала все связи с нашей страной: литовская актриса закрыла ИП и, кроме того, оплатила долг перед российской налоговой. Больше у Ингеборги Дапкунайте в России ничего не осталось.

У актрисы имеется двойное гражданство: литовское и британское. Сейчас она живет в Великобритании. В новом интервью Ингеборга отметила, что по сути является кочевником, она привыкла мотаться по городам и странам, нигде надолго не задерживаясь. Пока актриса со своим сыном находится в Лондоне. Мальчик ходит в школу.

Сейчас Дапкунайте занята в собственном спектакле. В нем она раскрыла многолетнюю историю своей семьи. Интересно, что режиссером постановки является ее бывший муж, британский театральный режиссер Саймон Стоукс.

"Во-первых, он знает меня. Но главное, что он знает Литву, знает семью. Ну и самое главное, что он хороший режиссер. И это не перевод, это все-таки английский вариант пьесы", - объяснила Ингеборга в шоу "Скажи Гордеевой"*.

*внесена Минюстом России в список иноагентов

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