Россияне смогут устанавливать самозапрет на входящие международные звонки

Государственная дума приняла второй пакет мер, направленный на защиту граждан от кибермошенничества, передает ТАСС.

Так, граждане смогут устанавливать самозапрет на входящие международные звонки, кроме того, на "Госуслугах" появится тревожная кнопка.

Устанавливается и лимит банковских карт - до 20 на одного человека, а еще - единая база данных уникальных идентификаторов мобильных устройств.

Вместе с тем закон вводит возможность оформления детских сим-карт и прописывает механизм возможной компенсации ущерба от мошеннических действий.

Ранее россиян предупредили о мошенниках в сфере ЖКХ. Читайте подробности на сайте "ТВ Центра".