Роспотребнадзор объявил о начале сезонного всплеска энтеровирусных инфекций

Специалисты зафиксировали сезонный подъем заболеваемости энтеровирусными инфекциями. Предупреждение выпустил Роспотребнадзор.

В ведомстве отметили, что в целом ситуация стабильная. В то же время, в последние две недели отмечен рост числа заразившихся энтеровирусом. Подчеркивается необходимость усиления контроля - особенно в разгар летнего сезона, когда дети находятся в лагерях.

Как указывают специалисты, при выявлении первого случая заболевания в любом детском коллективе незамедлительно следует провести полный комплекс противоэпидемических мероприятий. Отмечается также важность профилактических мероприятий, передает "Интерфакс".