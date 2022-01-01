"Ни при каких обстоятельствах": принц Гарри везет детей в Британию, но Уильям уже выдвинул ультиматум

Принц Гарри планирует вернуться в Великобританию уже через несколько недель. Он привезет на свою родину Меган Маркл и детей — Арчи и Лилибет. Вот только наследники герцога Сассекского не увидятся с кузенами и кузиной. Принц Уильям категорически против и уже выдвинул брату ультиматум.

Источники сообщили журналу Page Six, что Гарри хочет, чтобы его семья сопровождала его во время июльской поездки в Великобританию, приуроченной к началу обратного отсчёта до "Игр непокорённых", которые пройдут в Бирмингеме в следующем году. Однако издание утверждает, что встречи между Гарри и принцем Уильямом "не будет ни при каких обстоятельствах".

41-летний герцог Сассекский хочет, чтобы его дети увиделись со своим дедушкой, королём Карлом III. Учитывая требования Гарри к охране для его семьи, такая встреча может пройти только в одном месте — замке Балморал. Но летам там отдыхает Уильям с семьей. Будущий монарх объявил, что если его брат действительно рвется к отцу, то ему придется подстроиться и приехать в Шотландию в тот момент, когда они с Кейт Миддлтон уедут по делам в Лондон.

Даже если Гарри и рассчитывал устроить семье каникулы в Великобритании, пожить в замке они смогут не больше пары дней. А источники из дворца и вовсе уверяют, что встреча может занять несколько часов, ведь король хоть и мечтает повидать внуков, все еще не доверяет младшему сыну и его жене.

Ранее Гарри неоднократно говорил о своём нежелании привозить Меган, Арчи и Лилибет в Великобританию из-за опасений по поводу их безопасности. После того как он и 44-летняя бывшая актриса отказались от статуса старших работающих членов королевской семьи в 2020 году и переехали в США, Гарри лишился государственного полицейского сопровождения.

В прошлом году он проиграл судебное разбирательство, пытаясь добиться восстановления этой охраны. Однако, как сообщается, Министерство внутренних дел Великобритании сейчас рассматривает вопрос о том, должен ли Гарри автоматически получать полицейскую защиту во время визитов в страну.

В интервью BBC в мае прошлого года герцог признался, что был опустошён проигрышем в суде по вопросу безопасности. Тогда он заявил, что не представляет себе обстоятельств, при которых смог бы привезти жену и детей в Великобританию. Источники Page Six также сообщили, что ни Гарри, ни его юридическая команда пока не получили новых разъяснений от Министерства внутренних дел.

Ожидается, что Гарри посетит Британию для участия в мероприятиях, посвящённых годовому отсчёту до начала Игр непокорённых в Бирмингеме. Торжества запланированы на период с 10 по 17 июля.

Последний раз дети герцога Сассекского были в Британии в июне 2022 года на праздновании Платинового юбилея королевы Елизаветы II. А Гарри и Уильям не виделись после похорон бабушки в сентябре 2022 года.

Несмотря на то, что в прошлом братьев связывали очень близкие отношения, в последние годы их отношения серьёзно ухудшились. Источники утверждают, что принц Уэльский был крайне возмущён обвинениями в адрес Кэтрин, которые прозвучали в книге Гарри "Запасной". А Меган Маркл, имеющая смешанное происхождение, рассказывала в интервью Опре Уинфри, что сталкивалась с проявлениями расизма внутри королевской семьи. В частности, она заявила, что до рождения Арчи за закрытыми дверями обсуждался цвет кожи будущего ребёнка.