Киев объявил принудительную эвакуацию из Славянска и Краматорска

Принудительную эвакуацию начали украинские власти из подконтрольных Киеву районов Донецкой народной республики. Как сообщает издание "Страна.ua", речь идет об отдельных улицах Славянска, Краматорска, поселков Беленькое и Малотарановка, села Приволье.

Власти подчеркивает, что эвакуация не добровольная, а принудительная. Как ранее сообщали украинские СМИ, ВС России продвигаются в ДНР в районе Константиновки. Российская армия вытесняет подразделения ВСУ.

Также в Минобороны России сообщили об успешных действиях в ДНР группировок "Центр", "Запад" и "Южная". Противник потерял за сутки более тысячи военнослужащих.