"Все болезни как корова языком слизала": Марина Хлебникова спасается сценой

Марине Хлебниковой идет 61-ый год. Однако энергии и жизнелюбия известной артистке не занимать. Ее рабочий график расписан на недели вперед. Она снимается на телевидении, дает интервью, гастролирует.

Певица уверена, что творчество может быть целебным. "Плохо себя чувствуешь, на сцену выскочила - и настроение отличное, и все болезни как корова языком слизала. Честное слово, работа лечит!" - заявила артистка.

Она призналась, что не была в отпуске несколько лет, но ей удалось передохнуть в небольших городах Приморья, с гастролями по которому она моталась.

Главными своими критиками Марина Хлебникова считает мать и дочь Доминику. Ей уже 27 лет, однако о единственной наследнице известная артистка предпочитает не распространяться - "она обижается". "Она потрясающая, на меня очень похожа. Очень хорошая девочка: красивая, веселая, неленивая. Друзей ценит. О себе она сама как-нибудь, может, расскажет. А обо мне, может быть, книгу напишет", - рассказала певица.

Исполнительница хитов "Чашка кофею" и "Солнышко мое, вставай" зорко следит за модными веяниями в музыке. Она выпускает песни-коллаборации с молодыми исполнителями, хорошо разбирается с музыкальными программами ИИ. Однако Марина Хлебникова уверена, что песни, написанные искусственным интеллектом, хоть и "слаженные и причесанные", но без души.

"Там нет человеческого фактора! Элементарно нет души!.. А надо, чтобы сердце замирало и радовалось. Все, что создано ИИ, быстро появляется и быстро исчезает, это легко забывают. А нужно, чтобы песни долго помнили, чтобы они откликались, оставались в душе", - заявила Хлебникова "Миру новостей".

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