Собянин: Новый путепровод появится над Ярославским направлением МЖД

Как сообщил в своем канале в Мах Сергей Собянин, новый путепровод над Ярославским направлением МЖД соединит улицу Малыгина и Малыгинский проезд.

Возведение подпорной стены со стороны Малыгинского проезда уже началось. Всего, уточнил мэр, у путепровода будет 14 опор.

По словам главы города, в рамках проекта построят и реконструируют почти 6 километров дорог, создадут новые парковочные места, обустроят велосипедные дорожки. В результате уменьшится нагрузка на Енисейскую улицу и северную часть МКАД.

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