"Живи!" Жених умирающей от рака Лерчек в отчаянии

Валерия Чекалина, известная под псевдонимом Лерчек, борется с раком желудка. Многодетная мама узнала шокирующий диагноз в феврале, после рождения сына от танцора Луиса Сквиччиарини. Болезнь уже распространилась по всему организму и перешла в четвертую стадию. Валерия надеется побороть рак, но эксперты считают, что на это практически нет шансов.

2 июня блогер прошла шестой курс химиотерапии. Рядом с Чекалиной находится ее жених. Луис поддерживает любимую и молится о ее выздоровлении. В личном блоге он показывает кадры лечения Лерчек, а иногда делится очень личными видео. Так, Сквиччиарини опубликовал страстные кадры, на которых танцует танго с любимой.

"Моя Лера, живи! Это видео тебе как напоминание, что скоро ты будешь танцевать и растворяться в моих объятиях так же, как и раньше… Ты боец и даже на танцполе, как усердно ты всегда тренировалась и отдавала душу танцу. Скоро обязательно понемногу ты вернешься. И я буду рядом", — заявил впавший в отчаяние мужчина.

Поклонники Валерии поддержали Луиса, поблагодарив его за то, что он помогает Чекалиной выдержать это тяжелое время. Однако в Сети все еще много скептиков, которые уверены, что блогер симулирует. Якобы Лерчек выдумала страшную болезнь, чтобы избежать тюрьмы.

Разговоры о том, что Чекалина на самом деле здорова разгорелись после того, как блогера сняли в спортзале. Лерчек занималась со штангой, и многие сочли, что человек с четвертой стадией рака не в силах поднять такую тяжесть.